Unfall zwischen Kempen und Tönisvorst : Kleintransporter überschlägt sich und landet in Feld

Kleintransporter überschlägt sich und landet in Feld

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus seinem Wagen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Jungmann Foto: Günter Jungmann

Tönisvorst/Kempen Im Bereich Unterweiden verlor der Fahrer bei winterlichen Straßenverhältnissen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei.

Ein 34-jähriger Mönchengladbacher ist am Mittwochabend mit einem Kleintransporter auf dem Weg von Kempen nach Tönisvorst von der Straße abgekommen und in einem Feld gelandet. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.