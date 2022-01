Infektionen mit dem Coronavirus : 1601 Menschen im Kreis Viersen aktuell infiziert

333 Corona-Fälle im Kreis Viersen wurden inzwischen der Omikron-Variante zugeordnet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag, 8. Januar, 404 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 1601 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 286 in Willich, 237 in Tönisvorst, 226 in Kempen und 59 in Grefrath.

165 Kontaktpersonen sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Ansteckungen mit der Omikron-Variante des Coronavirus steigt weiter. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 20.767 Corona-Fälle im Kreis Viersen nachgewiesen. Davon konnten 2644 Ansteckungen der Alpha-Variante des Virus, 268 der Beta-Variante, 3010 der Delta-Variante sowie inzwischen 333 der Omikron-Variante zugeordnet werden. Allerdings werden nicht alle Proben typisiert oder sequenziert.

Der Inzidenzwert, die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 293,4 auf 379,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes NRW liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 355. In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit zwölf Menschen stationär behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, zwei werden beatmet.

(biro)