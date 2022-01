„Zur Welt gebracht ...“ in der Propsteikirche : Weihnachtsoratorium begeistert in Kempen

Kempen In der Kempener Propsteikirche wurde das etwas andere Weihnachtsoratorium „Zur Welt gebracht ...“ aufgeführt. Der Theologe Bastian Rütten transportierte die biblischen Geschichten in den Alltag der Menschen, die jetzt leben.

Es ist der 9. Januar, der nachweihnachtliche Alltag ist in vollem Gange. „Haben Sie schon oder müssen Sie noch?“ fragt Bastian Rütten zu Beginn eines ganz besonderen Abends in der Kirche St. Marien in Kempen. Aufgeführt wird „Zur Welt gebracht…“, so der Titel des etwas anderen Weihnachtsoratoriums mit Texten des Theologen Bastian Rütten und des Organisten der Marienbasilika in Kevelaer, Elmar Lehnen. Was Rütten mit seiner Anfangsfrage meint, ist das Abschmücken des Weihnachtsbaums. „Wir schmücken heute Abend noch mal auf“, sagt er, „um Weihnachten in den Alltag zu holen, ansonsten wären wir verloren.“ Was folgt, ist eine Weihnachtsgeschichte, die es in sich hat. Sie bewegt sich streng entlang der biblischen Erzählungen, aber Rütten spielt den Übersetzer: Er transportiert die alten Geschichten in den Alltag der Menschen, die jetzt leben.