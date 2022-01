Werbering Kempen : Die Hauptgewinner der Kempener Weihnachtsverlosung stehen fest

Die Hauptgewinnereinnen Nicola Trevett (von links, mit Imogen und Aiden), Joana Thißen und Rita Bergerfurth erhielten die Geldpreise aus den Händen von Silke Zanetti (von rechts), Armin Horst undMarkus Claaßen vom Kempener Werbering. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Heike Camps fungierte am Samstag als Glücksfee, als der Werbering Kempen unter der Aufsicht des Vize-Bürgermeisters Hans-Peter van der Bloemen die Hauptgewinner der Weihnachtsverlosung 2021 zog. Am Sonntag wurden die Gewinne dann auf dem Buttermarkt an die besonders glücklichen Teilnehmer vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der erste Preis, 5000 Euro in bar, ging an Rita Bergerfurth aus Kempen, der zweite Preis, 2000 Euro, an Joana Thißen aus Kempen, und über den dritten Preis, immerhin 1000 Euro in bar, freute sich Nicola Trevett, ebenfalls aus Kempen.

Die Weihnachtsverlosung startete im vergangenen Jahr am 2. November. Wer in Kempen einkaufte, konnte Märkchen sammeln, die in den beteiligten Geschäften bis zum 6. Januar ausgegeben wurden. Öffentliche Ziehungen der Gewinner folgten dann wöchentlich im Werbering-Büro an der Neustraße. Verlost wurden bei jedem Ziehungstermin 40 Werbering-Einkaufs- und Verzehrgutscheine im Wert von je 30 Euro, einlösbar sind sie in allen Geschäften, die Mitglied im Werbering sind, oder in der dem Werbering angeschlossenen Gastronomie.

Mit besonderer Spannung wurde natürlich die Hauptziehung erwartet, die jetzt folgte. Neben den drei Geldpreisen im Wert von 5000, 2000 und 1000 Euro wurden auch 100 Werbering-Gutscheine im Wert von je 30 Euro verlost. Die Gewinner können ihre Gewinne bei Fahrrad Claassen an der Judenstraße während der Öffnungszeiten abholen.

(msc)