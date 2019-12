Rotarier holen Jugendliche an den Niederrhein : Schüleraustausch schmiedet Freundschaften

Kamp-Lintfort Vier Mädchen aus Süd- und Nordamerika sowie Südafrika sind derzeit mithilfe des Rotary-Clubs Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers am Niederrhein.

Paula hat sich inzwischen mit den anderen Gastschülerinnen angefreundet. Ihnen zeigte sie zum Beispiel am Freitag den Pappelsee, an dem sie bei Familie Donath in einem Haus mit Seeblick lebt. „Die Verbindung bleibt, auch wenn der Austausch vorüber ist“, sagt die Schülerin, die die zwölfte Klasse der Unesco-Gesamtschule in Kamp-Lintfort besucht. Besonders eng hat sie sich mit Lilly Gee angefreundet. Sie ist in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota aufgewachsen ist. Die 16 Jahre alte Amerikanerin lebt bei Familie Lemmer in Wallach und besucht die elfte Klasse der Europaschule in Rheinberg. Beide wollen einmal künstlerische Berufe ergreifen. Paula Andrea-Alonso möchte Design studieren, um im „Advertising“, in der Werbung, zu arbeiten. „It’s a hard career“, sagt sie, es sei nicht leicht, sich in der Werbung durchzusetzen. Lilly Gee will nach der Schule in New York Fotografie studieren. Deshalb ist sie in der Foto-Arbeitsgemeinschaft in Rheinberg aktiv, die vom RP-Fotografen Amin Fischer geleitet wird.