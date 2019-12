Bergbau in Kamp-Lintfort : RAG plant spektakulären Rückbau von Schacht Rossenray

(RP) Auf der ehemaligen Schachtanlage Rossenray 1 / 2 in Kamp-Lintfort laufen derzeit die Vorbereitungen zum Rückbau des über 100 Meter hohen Schachturms auf Hochtouren. Der Rückbau des Turms soll in der dritten Kalenderwoche 2020 mit Hilfe eines 600-Tonnen Raupenkrans mit einem Ausleger von über 130 Metern starten.

Der Rückbau ist neben der Flächensanierung eine der Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der derzeit noch unter Bergaufsicht stehenden Fläche der ehemaligen Schachtanlage als Gewerbe- bzw. Logistikstandort. Damit Anfang des Jahres der Rückbau des Stahlbeton-Förderturms mit den Grundmaßen 16 x 23 Metern erfolgen kann, wird zuerst am Boden ein 21 Tonnen schwerer und 6 x 7,5 Meter großer Käfig mit Stahlplattform angefertigt. Dieser Käfig wird anschließend mitsamt einem darin fixierten Meißelbagger durch den 600 Tonnen schweren Raupenkran auf das Dach des Förderturms in 100 Meter Höhe gehoben und dort abgesetzt. Allerdings werde, so teilt die RAG Montan Immobilien mit, durch die Befestigung des Käfigs am Kran die Belastung des Daches durch den 26 Tonnen schweren Meißelbagger auf einen minimalen Wert reduziert.

Der zuständige Projektingenieur der RAG Montan Immobilien Michael Otto beschreibt das Verfahren, dass so zum ersten Mal eingesetzt wird, so: „Der Käfig mit dem Bagger wird an dem Kran aufgehängt und so gesichert, damit der Bagger sich eben nicht selbst den Boden unter den Füßen wegmeißelt. Da wir das in dieser Art erstmalig machen, werden wir nichts überstürzen und vorsichtig agieren. Sicherheit muss dabei an erster Stelle stehen. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden.“