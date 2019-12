Überfall in Kamp-Lintfort : Seniorin in Fahrstuhl beraubt

Kamp-Lintfort Der Täter trug eine knallrote Jacke. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 75 Jahre alte Kamp-Lintforterin ist am Dienstagvormittag in einem Fahrstuhl beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat die Seniorin gegen 10.15 Uhr den Aufzug einer Arztpraxis in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße, in Höhe der Fußgängerzone. Zusammen mit der Frau stieg auch ein bislang unbekannter Mann mit ein. Unvermittelt drückte er die Kamp-Lintforterin gegen die Wand der Kabine und wühlte in ihrer Handtasche, die sich an ihrem Rollator befand. Aus der Handtasche nahm der Täter einen Schlüsselbund, Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Anschließend flüchtete er in Richtung Fußgängerzone.