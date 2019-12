Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Florian Singers im Einkaufszentrum

Kamp-Lintfort, 9. Laga-Countdown im EK3 mit den Florian Singers aus Dortmund © Norbert Prümen Für die Publizierung dieses Fotos im Internet, oder anderen Medien (Druck oder elektronisch) bedarf es einer Lizenzierung. c/o: Norbert Prümen Straelenerstraße 34 47608 Geldern (+49)02831/1212188 (+49)0176/74286374. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Der Countdown läuft: Am 17. April startet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Die Florian Singers stimmten die Kunden im Ek3 am Dienstag auf die Großveranstaltung im nächsten Jahr und auf die Weihnachtszeit ein.

