Weihnachten in Kamp-Lintfort : Im Hotel ist für Maria und Josef kein Zimmer frei

Die Kinder der Freien evangelischen Gemeinde Hoerstgen führen die Weihnachtsgeschichte als Musical auf, das 2019 spielt.

Die Randalierer und Rüpel haben in Bethlehem keinen guten Ruf. Es gibt Beschwerden beim Ordnungsamt der Stadt, diese seien laut, wild und schmutzig. Trotzdem werden diese Frauen und Männer mit ihre Baseballkappen und Sonnenbrillen, die gerne eine Flasche Bier an den Hals setzen, von Gott als erste zur Krippe gerufen, in der Jesus geboren wurde. Die Weihnachtsgeschichte wird in der Adventszeit in vielen Gemeinde aufgeführt, bei der Freien evangelischen Gemeinde am Sonntag so, als ob sie nicht vor gut 2000 Jahren spielt, sondern heute.