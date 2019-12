Soziales in der Grafschaft : Die Weihnachtswünsche der Tafeln

Info

Tafel in Moers Montags bietet die Tafel an der Klever Straße 26 von 10 bis 12 Uhr ein Frühstück an, bei dem sie auch Lebensmittel ausgibt. Donnerstags können Menschen von 12 bis 13 Uhr ein Mittagessen einnehmen. Die Tafel gibt dann auch Lebensmittel in kleinen Mengen aus. Freitags ist die Ausgabe von 12 bis 15 Uhr geöffnet, bei Bedarf länger. Die Tafel liefert auch Lebensmittel aus, zum Beispiel an Obdachlosenheime, Frauenhäuser oder bettlägerige Personen. Sie versorgt bis zu 2000 Personen.

Tafel in Kamp-Lintfort Geöffnet ist sie jeden Dienstag und Freitag von 13 bis 15 Uhr. Sie liegt im Café „Schwarzer Diamant“ an der Ecke von Friedrich-Heinrich-Allee und Konradstraße. Am Freitag ist sie dort von 10 bis 13 Uhr als Café geöffnet. Sie versorgt bis zu 700 Personen.

Tafel in Neukirchen-Vluyn Geöffnet montags von 14.30 bis 15.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 12.30 bis 13.30 Uhr. Sie liegt im einstigen Bauhof hinter dem Rathaus, Hans-Böckler-Straße 26 a, und versorgt auch bis zu 700 Personen.