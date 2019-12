Hochschule in Kamp-Lintfort : Studenten treffen ihre Bürger-Paten

Das Projekt „Locals4Students“ (zu Deutsch: „Ortsansässige für Studenten“) bringt interessierte internationale Studenten und weltoffene Bürger zusammen. Den Teilnehmern geht es um den wechselseitigen Austausch.

Zu Anfang waren die interessierten Bürger in der Überzahl, doch nach und nach wagten sich mehr Studierende in den Saal. „Der Abend ermöglicht ein erstes Kennenlernen und soll den Studenten helfen, sich besser einzufinden“, erklärte Annette Bradley von der Studienberatung der Hochschule Rhein-Waal. Da viele Studiengänge in Englisch abgehalten werden, sprechen die internationalen Studenten nur bedingt Deutsch. Keine Voraussetzung, aber hilfreich für eine Patenschaft sind daher Englisch- Kenntnisse. Da alle einverstanden waren, fand das Treffen am Montag in englischer Sprache statt.