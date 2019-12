Weihnachten in Kamp-Lintfort : So sind die Öffnungszeiten an den Feiertagen und in den Ferien

In den Weihnachtsferien haben Behörden und verschiedene weitere Einrichtungen geänderte Öffnungszeiten. Wir geben einen Überblick.

Mediathek Von Heiligabend, 24. Dezember, bis zum 5. Januar bleibt die Mediathek Kamp-Lintfort geschlossen. Damit an den Feiertagen keine Langeweile aufkommt, sollten alle begeisterten Leser die nächsten Tage für einen Besuch in der Mediathek nutzen. Viele Bücher, Spiele und Filme sind zum Jahresende aus dem Herbstangebot des Buchhandels erworben worden und stehen im Foyer auf Sonderregalen bereit. Am Montag, 23. Dezember, besteht von 14.30 bis 18 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr Gelegenheit zum Besuch der Mediathek. Die Leihfristen werden schon bei der Ausleihe bis in das neue Jahr verlängert. Säumnisentgelte können also durch die Schließungstage nicht entstehen. Ohne Unterbrechung steht die Onleihe-Niederrhein.de mit ihren E-Medien zur Verfügung. E-Book-Reader können übrigens ebenfalls in der Mediathek ausgeliehen werden. Wer einmal genauer wissen will, was die Mediathek alles anbietet, kann sich auf www.kamp-lintfort.de/mediathek informieren und im Online-Katalog nach Medien suchen. Verlängerungen sind hier auch möglich.



Bistro 26 Auch das Bistro26, das die Open Library in der Mediathek Kamp-Lintfort ermöglicht, und die Außenrückgaben sind in der Zeit zwischen den Jahren geschlossen. Ab Montag, 6. Januar, 9 Uhr, sind Bistro26 und das offene Foyer sowie ab 14.30 Uhr die gesamte Mediathek wieder geöffnet.