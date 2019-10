Bergbau in Kamp-Lintfort : Der Schachtturm von Rossenray fällt

Die RAG Montan Immobilien hat am Montag mit dem Rückbau des weit sichtbaren Turms der Schachtanlage Rossenray begonnen. Langfristig soll auf dem Areal ein neuer Gewerbe- und Logistikstandort entstehen.

Bereits vor einem halben Jahr sind die vorbereitenden Bautätigkeiten für den Rückbau des mehr als 100 Meter hohen Schachtturmes gestartet. Die RAG Montan Immobilien ließ in dieser Zeit den Baugrund rund um den Turm so verdichten, dass alle für den Rückbau benötigten Großgeräte einen sicheren Stand haben. Als erstes startet der Abbruch der Sieberei, einem quer zum Turm orientierten Anbau in 20 bis 50 Metern Höhe. Dafür wird zurzeit ein mehr als 60 Meter hoher Seilbagger zusammengebaut. Der eigentliche Abriss des Schachtturms wird in zwei Monaten beginnen. Die RAG Montan Immobilien erwartet einen zusätzlichen 600 Tonnen schweren Raupenkran, der vor Ort montiert wird, um mit den Rückbauarbeiten in 100 Meter Höhe beginnen zu können.