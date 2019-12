Serie Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Gästeführer sind Botschafter der Laga

125 Frauen und Männer aus Kamp-Lintfort und der Region werden 2020 die Besucher durch die Parks der Laga führen. Foto: Laga-GmbH

In 122 Tagen startet die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort: Judith Dohmen-Mick schult jetzt 125 Gästeführer.

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Frau Dohmen-Mick, 125 Gästeführer haben Sie gesucht, mehr als 250 Interessierte haben sich für die Aufgabe beworben. Hätten Sie damit gerechnet?

Judith Dohmen-Mick (Laga). Foto: Anja Katzke

Dohmen-Mick Wir waren positiv überrascht, dass sich so viele Menschen gemeldet haben. Es ist nur schade, dass wir fast der Hälfte absagen mussten. Diejenigen, die nicht ausgelost wurden, können sich ehrenamtlich auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort einbringen. Es gibt viele andere Aufgaben, die sie übernehmen könnten – zum Beispiel an unserem Infostand.

Laga. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Info Countdown am 17. Dezember Singen Beim 9. Laga-Countdown wird die 25-köpfige Truppe der Florian Singers aus Dortmund am heutigen Dienstag, 17. Dezember, ab 15 Uhr, im Ek3, Moerser Straße 290, Weihnachtslieder anstimmen. Jeder ist eingeladen, aus vollem Herzen mitzusingen. Während der einstündigen Veranstaltung wechseln sich konzertante Phasen (der Chor singt zwei bis drei Stücke alleine) und Mitsingabschnitte, in denen das Publikum Liedzettel bekommt.

Nach welchen Kriterien haben Sie die 125 Gästeführer ausgewählt?

Dohmen-Mick Wir haben das Los entscheiden lassen. Denn wir haben immer gesagt, dass Interessierte keine Vorkenntnisse benötigen, um als Gästeführer auf der Landesgartenschau tätig zu sein. Dafür haben wir eigene Schulungen konzipiert.

Welche Funktion erfüllen Gästeführer auf der Landesgartenschau?

Dohmen-Mick Die Gästeführer sind die Botschafter unserer Landesgartenschau und in vielen Fällen auch der erste Kontakt der Besucher auf dem Areal. Deshalb ist es wichtig, dass sie freundliche Gastgeber sind, die viel über die Gartenschau, die Stadt und die Region vermitteln können. Und den Besuchern auch das erzählen, was diese nicht gesehen haben. Sie sollten immer auch Beispiele für andere schöne Ausflugsziele parat haben.

Was bringt ein guter Gästeführer denn so an Talenten mit?

Er sollte Freude an der Kommunikation und keine Scheu haben, vor einer Gruppe mit bis zu 20 Menschen zu sprechen. Das trainieren wir auch im Praxisteil der Schulungen in gemeinsamen Rundgängen, so dass die Teilnehmer schnell die Scheu verlieren. Viele haben jedoch Berufe, in denen sie gelernt haben, frei zu sprechen. Unsere Gästeführer, die wir in den nächsten Monaten schulen, kommen übrigens allesamt aus Kamp-Lintfort und den umliegenden Städten. Den weitesten Weg hat ein Teilnehmer aus Kleve. Es wäre toll, wenn sie auch Anekdoten aus der Region mitbringen und in die Führung einfließen lassen. Wir sind auf jeden Fall froh, wenn wir solche Geschichten erfahren, denn das macht die Führung für auswärtige Besucher noch lebendiger.

Die Schulungen sind bereits gestartet. Was lernen die angehenden Gästeführer beispielsweise?

Dohmen-Mick Es gibt mehrere Schulungstermine mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Gestartet sind wir mit einer ersten Anleitung, in der wir die allgemeinen Rahmenbedingungen rund um die Landesgartenschau vorgestellt haben. Wir erläutern beispielsweise Themen wie Marketing, Struktur und Organisation der ausrichtenden GmbH. Es ist uns wichtig, dass die Gästeführer auch solche Fragen der Besucher beantworten können. In Teil zwei bis vier der Ausbildung geht es um den Zechenpark und um das Kamper Gartenreich und den verbindenden Wandelweg. Das Wissen über die Ziele der Parkplanung müssen unsere Gästeführer bis April verinnerlicht haben. Zum Abschluss der Schulung finden gemeinsame Rundgänge über das gesamte Areal statt. Wichtig ist: Wir bieten weder botanische Fachführungen, Themenführungen noch Stadtführungen in Kamp-Lintfort an. Führungen im Lehrstollen können in 2020 ausschließlich bei der Laga-GmbH gebucht werden, die Führungen übernehmen aber die Mitglieder der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition Linker Niederrhein.

Sie haben eigens für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort einen Leitfaden/ein Handbuch für die Gästeführer konzipiert.

Dohmen-Mick Ja, das Handbuch ist speziell auf die Laga in Kamp-Lintfort zugeschnitten. Man kann einen solchen Leitfaden nicht eins zu eins von einer Gartenschau auf die andere übertragen. Das Handbuch beinhaltet nicht nur wichtige Informationen über die Laga und ihre Parks, sondern auch Organisatorisches und wichtige Verhaltensregeln während der Führungen, wie beispielsweise das eigene Mobiltelefon auszuschalten.

Mit wie vielen Führungen rechnen Sie insgesamt?

Dohmen-Mick Wir rechnen mit 1500 bis 1800 Führungen in der Zeit vom 17. April bis zum 11. Oktober. Sie werden gerecht auf unsere 125 Gästeführer verteilt, so dass jeder mehrmals zum Einsatz kommt. Die Führungen dauern etwa eineinhalb Stunden. Wir arbeiten Routen für beide Parkteile aus mit Fixpunkten auf dem Gelände, an denen die Gästeführer einen Stopp einlegen sollten. Die meisten Führungen werden übrigens im Vorfeld gebucht. Es gibt viele Gruppen, die schon jetzt ihre Reise zur Landesgartenschau planen.

Legen die Gästeführer eigentlich eine Prüfung ab?