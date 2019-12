Musik in Moers : Kirchenchöre sorgen ökumenisch für Adventsstimmung

350 Besucher erlebten das Konzert am dritten Advent in der Dorfkirche Repelen. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Festlich ging es beim gemeinsamen Singen der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde Repelen zu. 350 Besucher kamen in die Dorfkiche.

(got) Glücklich konnten am Sonntagabend die sein, die rechtzeitig in die Repelener Dorfkirche gekommen waren, um einen der 300 Sitzplätze zu besetzen. 50 weitere Besucher, die keinen bekommen hatten, blieben trotzdem. Sie standen eineinhalb Stunden, um das ökumenische Konzert mitzuerleben, zu dem evangelischer und katholischer Kirchenchor seit mehr als 30 Jahren immer am dritten Advent einladen.

Sie wurden mit einem Klangerlebnis beschenkt, das „etwas in Stimmung“ brachte, wie es der katholische Pfarrer Heinrich Bösing formulierte. „Das ist die tiefe Sehnsucht nach Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, die tiefe Sehnsucht nach Menschsein und Liebe.“ Festlich eingestimmt wurden sie mit der Spatzenmesse in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, das vom Projektorchester gegeben wurde. Es bildet sich Jahr für Jahr zum Konzert mit ökumenischem Singen, um in ungeraden Jahren in der Dorfkirche und in geraden Jahren in der Martinuskirche adventliche Stimmung zu verbreiten.

Geleitet wird es von Dennis Kittner, dem Leiter des evangelischen Kirchenchors Repelen. Unterstützt wurden Orchester und Chöre von vier Solisten, die junge Musikstudenten sind, die an Rhein und Ruhr studieren: Sopranistin Farah Otten und Altistin Frederike Schulten, Tenor Leon Wepner und Bassist Christopher Jähnig. Ferner waren drei Formationen eingebunden, die schon mehrfach beim ökumenischen Konzert am dritten Advent in Repelen zu hören waren. Der Chor Voicemail gab zum Beispiel mit dem Orchester „What Sweater Music“ zum Besten, der Chor „EntgelterZ“ mit dem Orchester „Nativity Carol“ und die Trommeljungs das Lied Nachthelle von Franz Schubert. Mehrmals stimmten die Besucher mit ein.