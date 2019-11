Beliebte Aktion in Moers : Rotary-Club verkauft wieder Adventskalender

Josef Weitz (v.l.), Annerose Schmitz, Herbert Schmitz, Michael Kuschke und Jürgen Eikhoff. Foto: Rotary

Moers Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders geht zum einen an das Selbstlernzentrum der Volkshochschule, zum anderen an verschiedene soziale Projekte in der Region.

() Wer an den kommenden Novembersamstagen seine Weihnachtseinkäufe in der Moerser Innenstadt erledigt, kann etwas Gutes tun und hat zudem die Chance auf viele attraktive Gewinne. Die Mitglieder des Rotary-Clubs Moers verkaufen dort auf dem Altmarkt ihren Adventskalender, der in diesem Jahr das Underberg-Haus in Rheinberg zeigt. Das Bildmotiv verweist auf den Einzugsbereich des Kooperationspartners, den Rotary-Club Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers, mit dem die Moerser auch in diesem Jahr für die gute Sache zusammenarbeiten. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders geht zum einen an das Selbstlernzentrum der Volkshochschule, zum anderen an verschiedene soziale Projekte in der Region. So soll zum Beispiel die Lesefähigkeit von Grundschülern unterstützt werden.

Der Kalender kostet 10 Euro. Hinter jedem Törchen verbergen sich die an diesem verlosten Gewinne. Eine auf dem Kalender aufgedruckte Losnummer entscheidet darüber, wer zu den Glücklichen gehört. Hauptpreis ist ein Wochenende in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Ostsee. Dazu werden Konzertkarten, Tannenbäume, Weinpakete, Restaurantgutscheine und vieles mehr verlost. Die Gewinn-Nummern sind täglich in den Tageszeitungen oder auf der Homepage der beiden Rotary-Clubs zu finden. Die Auflage des Kalenders beträgt maximal 3000 Exemplare. Mindestens 216 Gewinne kommen zur Verlosung.