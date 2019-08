Personalwechsel in Kamp-Lintfort : Neuer Stadtarchivar für Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Seit Mitte Juni betreut Martin Klüners das Stadtarchiv in Kamp-Lintfort. Der promovierte Historiker und ausgebildete Archivar ist Nachfolger von Albert Spitzner-Jahn, der Anfang des Jahres in Ruhestand ging.

Die Personenstandsunterlagen reichen in Kamp-Lintfort bis ins späte 18. Jahrhundert zurück und sind digitalisiert. Interessierte können sie im Rathaus einsehen. „Ich könnte mir gut vorstellen, diese Dokumente online zu Verfügung stellen, natürlich erst, wenn die Schutzfristen abgelaufen sind“, sagt Klüners. Eine neue Erschließungssoftware hat er bereits angeschafft. Sie hilft, die Bestände in einer digitalen Übersicht einzuordnen. Doch den 40-Jährigen erwartet in Kamp-Lintfort eine ganz andere Herausforderung. Es geht um die konzeptionelle Neuaufstellung des Stadtarchivs.

Martin Klüners ist in Lemgo aufgewachsen, schon als Schüler absolvierte er ein Praktikum in einem Archiv. Nach dem Abitur ging es für ihn auf wissenschaftliche Wanderjahre: Er studierte zunächst an der Humboldt-Universität in Berlin Geschichte, Germanistik und Italianistik. „Mein Schwerpunkt war das Mittelalter in Deutschland und Italien“, erzählt er. Seine Magister-Arbeit schrieb er über Otto von Freising und Joachim von Fiore, die sich im 12. Jahrhundert mit der Heilsgeschichte befassten. Martin Klüners promovierte anschließend in Bochum über das Thema Psychoanalyse und Geschichtsphilosophie. „Beides sagt viel über den Menschen und seine Motivation aus“, erläutert der Archivar. Im Anschluss daran sattelte er Studium der Archivwissenschaften in Wien / Österreich auf, das er im Herbst 2018 abschloss. Für seine Abschlussarbeit untersuchte er Lehnsurkunden von Albrecht von Habsburg. Praktische Erfahrungen sammelte Martin Klüners unter anderem in den Stadtarchiven Bonn und Detmold. Kamp-Lintfort blickt im Vergleich dazu auf eine noch junge Geschichte zurück: Der Zusammenschluss der Ämter Kamp, Hoerstgen und Vierquartieren zur Großgemeinde mit dem neuen Ortsnamen „Kamp-Lintfort“ fand 1934 statt, erst 1950 erhielt Kamp-Lintfort den Status einer Stadt. Die Bestände des Archivs reichen kaum weiter als bis ins 18. Jahrhundert zurück. Klüners Arbeitsgrundlage ist das Archivgesetz NRW. „Darin ist die Archivierung von historischen Dokumenten geregelt.“ Wer nun denkt, die wichtigste Aufgabe des Archivars bestehe darin, alles zu bewahren, hat weit gefehlt: „Wir leben in einem Massenakten-Zeitalter“, erläutert der 40-Jährige. „Pro Jahr gibt es einen Zuwachs von zehn bis 15 laufenden Metern. Aufbewahrt werden aber nur zehn bis 20 Prozent.“