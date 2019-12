Landesgartenschau 2020 : Maskottchen Kalli ziert Laga-Briefmarken

Der Briefmarken- und Münzsammlerverein Kamp-Lintfort gibt zur Landesgartenschau 2020 individuell gestaltete Laga-Briefmarken heraus. Als Motiv diente unter anderem ein Foto von Hobbyfotografin Angelika Sturmeit.

Die Idee, eine Briefmarke zur Landesgartenschau herauszubringen, verfolgt der Verein seit geraumer Zeit. Schon im Frühsommer 2015 veröffentlichte er in einer kleinen Auflage 62-Cent-Marken mit dem Logo „Kamp-Lintfort bewirbt sich“. Die Nachfrage war in Kamp-Lintfort so groß, dass die Marken schnell vergriffen waren. Das hat Bernd Kröger und seine Vereinskollegen in dem Vorhaben bestärkt, für 2020 ein noch größeres Projekt zu starten. „Es war klar, dass wir etwas Besonderes machen müssen. Denn auch unser Verein feiert ein Jubiläum.“ Der Briefmarken- und Münzsammlerverein wurde vor 55 Jahren, also im Jahr 1964, in Kamp-Lintfort gegründet. Die Planungen für das Briefmarken-Projekt starteten mit ersten Entwürfen sowie Ideen für zwei Sonderstempel im September 2018. Kröger und seine Mitstreiter nahmen Kontakt zur Deutschen Post auf, die seit 2010 die individuelle Gestaltung von Briefmarken ermöglicht. Außerdem stellte Kröger das Vorhaben im Vorstand der Laga-Fördervereins vor.

Bestellen Die Laga-Briefmarken sind bereits erhältlich: Wer Interesse an den individuell gestalteten Postwertzeichen hat, kann sich an den Vereinsvorsitzenden Bernd Kröger wenden, per E-Mail an bernd.kroeger@briefmarkenverein-kamp-lintfort.de, telefonisch ist er unter 02842 475915 zu erreichen.

Die präsentierten Entwürfe kamen so gut an, dass das Team um den Vorsitzenden Wolfgang Roth auch eine finanzielle Unterstützung zusagte. Bernd Kröger und seine Mitstreiter fanden zahlreiche Unterstützer und Sponsoren in der Kamp-Lintforter Unternehmerschaft, in der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken. Neben dem Motiv Kalli-Badeente, das die Schriftzüge „Förderverein Laga Kamp-Lintfort 2020“ und „Briefmarken- und Münzsammlerverein Kamp-Lintfort von 1964“ trägt, kommen noch zwei weitere Varianten auf den Markt: Das offizielle Laga-Logo und das gezeichnete Erdmännchen-Maskottchen. „Dahinter steckt viel Kreativität und Arbeit über Monate. Es mussten ja alle Rechte eingeholt werden“, betont Bernd Kröger. Im September gaben er und seine Mitstreiter 7000 Briefmarken bei der Post in Auftrag. Und schon im November mussten 800 Briefmarken nachbestellt werden, um die Nachfrage in der Stadt bedienen zu können. Individuell gestaltete Briefmarken sind übrigens immer ein wenig teurer als das auf dem Postwertzeichen angegebene Porto. Dem Verein ist ein weiterer Clou gelungen: Zur Eröffnung der Gartenschau gibt es auch zwei Sonderstempel. „Das Erlebnisteam Briefmarken der Deutschen Post wird am 17. und 18. April mit einem Stand auf der Landesgartenschau vertreten sein und am Haupteingang zum Zechenpark die Briefe und Postkarten, die dort aufgegeben werden, mit dem Poststempel abschlagen“, sagt der Vorsitzende des Briefmarken- und Münzsammlervereins. „Das wird eine gute Werbung für die Laga und eine schöne Erinnerung für die Besucher sein“, meint Schatzmeister Bruno Bretzke. Auch die Briefmarken-Freunde aus Kamp-Lintfort wollen an beiden Tagen ihre Vereinsaktivitäten rund um die Philatelie vorstellen. Geplant ist, die Postgeschichte Kamp-Lintforts und des Bergwerks West zu präsentieren, um den Besuchern die Veränderungen zu vermitteln, die die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten erfahren hat.