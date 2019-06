Rotary Club : Innenminister Reul besucht Rotary Club

Hilden Im vollbesetzten „Meat & Mind“-Restaurant im Hildener Margarethenhof begrüßte Wolfgang Heiliger, amtierender Präsident des Rotary Clubs Hilden-Haan, den Innenminister Nordrhein Westfalens, Herbert Reul.

Vertreter der zur Rotary-Familie gehörenden Rotary Clubs Solingen, Neandertal, Innerwheel Neandertal und Rotaract Solingen-Neandertal ließen es sich nicht nehmen, sich beim Treffen an der Walder Straße in Hilden über die innere Sicherheit NRWs aufklären zu lassen. In einem kurzweiligen Vortrag mit aktuellen Beispielen benannte Reul die wichtigsten Projekte und Baustellen seines Ressorts. Darüber hinaus berichtete über die bereits erzielten Fortschritte. Mit Bravour gelang es ihm, die Fragen der Anwesenden zu beantworten und zu zeigen, dass er sich in seinem Ressort gut auskennt, hieß es weiter.