Neuerscheinung in Kamp-Lintfort Stadtwerke veröffentlichen Jubiläumskalender

In Deutschland werden 120 Liter Trinkwasser pro Person und Tag verbraucht. Mehr als 70 Prozent des Trinkwassers in Deutschland stammt aus Grundwasser. Es ist daher die wichtigste Trinkwasserressource Deutschlands und die gilt es zu schützen. „Als regionaler Trinkwasserlieferant sehen wir es als unsere Aufgabe an, Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Umweltbildungsangebote sind da eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Mit unserem Wettbewerb wollten wir die Menschen anregen, das Thema Wasser kreativ umzusetzen und so mehr darüber zu erfahren,“ erläutert Frank Rattmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Kamp-Lintfort, den Anlass für den Fotowettbewerb.