Karneval in Kamp-Lintfort : Festausschuss gibt auf –  Aus für Rosenmontagszug?

Update Kamp-Lintfort Als Gründe führen die Karnevalisten des Festausschusses Kamp-Lintforter Karneval gestiegene Kosten und erschwerte Bedingungen bei der Organisation des Rosenmontagszugs an. Die Stadt will das beliebte Brauchtum erhalten. Bürgermeister Christoph Landscheidt: „Das kriegen wir hin.“ Warum jetzt ein neuer Veranstalter gesucht wird.

Er veranstaltete den Straßenkarneval, insbesondere an Altweiber den Rathaussturm und an Rosenmontag den närrischen Lindwurm, wenn es gerade Jahre waren, wie 2020. In ungeraden Jahren, wie 2019, lief der Rosenmontagszug durch Rheinberg. Karnevalsvereine aus Kamp-Lintfort nahmen bei den Umzügen in Rheinberg teil, wie bei den Umzügen in Kamp-Lintfort Rheinberger Karnevalsvereine dabei waren. Anfang 2021 und Anfang 2022 fielen die Rosenmontagzüge durch die Pandemie aus. Neben dem Straßenkarneval lud der Festausschuss an einem Donnerstag, der zwei oder drei Wochen vor Altweiber lag, zu einem Seniorenkarneval ins Josef-Jeurgens-Haus ein. Außerdem organisierte er in einigen Jahren außergewöhnliche Veranstaltung. Da lud er Ende August zu einem Europäischen Prinzentreffen ein, bei dem Comedian Ingrid Kühne aus Xanten die Auszeichnung „Kamp-Lintfort Lachsack“ verliehen bekam.