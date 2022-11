Kammermusik in Kamp-Lintfort : Rheinische Musikerinnen geben den Takt vor

Kamp-Lintfort Im Schirrhof gaben Mitglieder des Gürzenich Orchesters Köln sowie eine Musikdozentin aus der Domstadt ein doppeltes Kammerkonzert. Sie präsentierten Stücke rheinischer Komponisten, die sonst selten zu hören sind, sehr zur Freude der Zuhörer.

Ferdinand Hiller kennen heute nur wenige Freunde klassischer Musik. Dabei war er, 1811 in Frankfurt geboren und 1885 in Köln gestorben, in der Romantik ein bedeutender Komponist. Der Rektor des Konservatoriums in Köln, aus dem später die Hochschule für Musik hervorgehen sollte, und Leiter der Kölner Konzertgesellschaft, aus der das Gürzenich-Orchester entstand, schrieb zum Beispiel das Grand Quartett, op. 133. Katharina Apel hatte dieses Konzert in a-Moll für Klavier und Streicher in der Reihe Kamper Konzerte als Finale ausgesucht. Die Violinistin, die zusammen mit ihrem Mann Alexander Hülshoff die Reihe dieser Kammerkonzerte konzipiert, spielte es mit Megumi Hashiba am Piano, Juta Ounapuu-Mocanita an der Violine und Martina Horeysi-Kiefer an der Viola. Sie ließen Ruhe und Lebhaftigkeit, Erregbarkeit und Traurigkeit hörbar werden, die in diesem Grand Quartett festgehalten sind, und den Titel des Konzerts – „Rheinisches Temperament“ – unterstreichen. Dafür erhielten sie am Mittwochabend langanhaltenden Applaus, als sie im Schirrhof jeweils vor 110 Zuhörern spielten. Das Publikum forderte sie mit seinem Applaus nach dem ersten Abgang auf, ins Rampenlicht zurückzukehren.