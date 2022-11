Handmade-Markt in Hoerstgen : Gartenidylle öffnet sich für Adventsausstellung

Die Eheleute Sylvia und Armin Joos veranstalteten einen Handmade-Markt in ihrem Garten an der Dorfstraße in Hoerstgen. Foto: Norbert Prümen

Hoerstgen In ihr Hoerstgener Gartenglück luden am Wochenende Sylvia und Armin Joos ein. Handmade-Artikel wie Seifen, Kerzen, Gewürzmischungen und Marmeladen waren im Angebot.

Auch im Garten von Sylvia und Armin Joos in Hoerstgen hieß es „endlich wieder“. Coronabedingt hatte das Ehepaar keine ihrer Veranstaltungen in den letzten Jahren mehr angeboten. Nach der Pause luden sie jetzt zu einer kleinen adventlichen Ausstellung an die Dorfstraße ein. „Wir fangen ganz vorsichtig wieder an“, sagte Armin Joos. Im Sommer konnte nach der Pandemie das erste Gartenfest gefeiert werden. Mit seinen verschiedenen Beeten ist das Gartenglück an der Dorfstraße ein Hingucker, der bei den Freunden der „Offenen Gartenpfote“ bereits in diesem Sommer wieder hoch punkten konnte.

Mit einer kleinen Ausstellung vor der Adventszeit legte das Natur begeisterte Ehepaar nach und konnte dafür zusätzliche Aussteller gewinnen. Zu ihnen gehörte Hein van Vorst, der mit seiner Bastelleidenschaft sich neben Palettenholz einem besonderen Material verschrieben hat. Rotkehlchen, Amseln und Meisen freuen sich über die komfortablen Nisthilfen wie andere Vögel über die Futterhäuser. Zum ersten Mal stellte er an der Dorfstraße aus. Hinter jedem Objekt von Hein van Vorst steht immer eine Geschichte. „Das hier war eine massive Eckbank und das ein Eichenschrank, wie er früher in den Wohnzimmern stand“, erzählte er. Auch dem massiven Eichengestell eines Wohnzimmersofas hat er ein zweites Leben als Vogelhäuschen geschenkt.

Info Gartenglück auf 1,7 Hektar Der Garten Zusammen haben sich Sylvia und Armin Joos einen großen Traum erfüllt. 2005 erwarben sie über eine Zwangsversteigerung 1,7 Hektar Land einer ehemaligen Rosenplantage. Das Lehrerehepaar mit grünem Daumen gestaltete über die Jahre die Fläche naturnah und bewirtschaftet sie ökologisch.



Termine Das Gartenglück an der Dorfstraße öffnet sich für verschiedene Veranstaltungen. Die Teilnahme an der Offenen Gartenpforte hat dabei Tradition.

Ebenfalls ein Heiligenhäuschen, das bei ihm in der Nähe steht, hat er nachgezimmert. Van Vorst: „Gerade das massive Holz ist zu schade, um weggeworfen zu werden. Mir macht es einfach Spaß, daraus etwas Neues entstehen zu lassen.“ Ähnlich ist die Position von Ingo Schacht. Von einem Hufschmied bezieht er Hufeisen, die er zu ganz unterschiedlichen Gegenständen zusammenbaut. Manches Teil trägt den trendigen Rostlook. „Das sind Dekoteile, die sich überall im Garten oder im Haus aufstellen lassen“, meinte er mit Blick auf den Weinflaschenhalter. Ulrike Strobel stellte ihre handgeformte Tonware mit farbenfrohen Schüsseln aus. Sylvia Joos liegen solche Aussteller am Herzen. „Gerade die Vogelhäuschen werden aus gutem Material recycelt. Entstanden sind originelle Dinge, die auch klar machen, die Entsorgung muss nicht sein. Kreativität hat so viele Gesichter.“

Auch sie lässt sich von schönen Dingen inspirieren, gießt Kerzen, macht Marmeladen oder Seifen. Die Seifenzutaten stammen aus dem Garten, beispielsweise die Ringelblumen. Sie hat sich mit der traditionellen Seifensiederei beschäftigt und stellt nach alten Rezepturen die Handseifen her. Zu Gertrud Minellis Dekoartikeln gesellte sich Hilse Heitmann mit ihrem Sohn Stefano.