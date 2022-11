Pflanzaktion in Kamp-Lintfort : 5000 Zwiebeln für das Klosterjubiläum

Kamp-Lintfort Das 900-jährige Jubiläum von Kloster Kamp naht. Der Förderverein der Landesgartenschau 2020 hat am Samstag deshalb 5000 Blumenzwiebeln im Paradiesgarten gepflanzt, die für Farbe im Frühjahr sorgen. Wie die Zahl 900 erblüht.

Viele Hände, schnelles Ende. 5000 Blumenzwiebeln kamen in die Erde und werden pünktlich zum 900-jährigen Jubiläum von Kloster Kamp für ein farbenprächtiges Bild sorgen. Von Februar bis Mai blüht den Gästen im Paradiesgarten unterhalb des Klosters etwas. „Auf 17,50 Metern Breite und 7,80 Meter Länge“, ergänzt Bernd Kröger, Vorstand des Laga-Fördervereins, und gibt den Akteuren bei winterlichen Temperaturen einen Vorgeschmack auf das blühende Frühjahr. 35 Helferinnen und Helfen arbeiten engagiert, um Blühwunder wie Anemonen, Tulpen, Hyazinthen und Co. im Boden einzupflanzen. Gute Komposterde vom Asdonkshof sorgte für die Starthilfe. Die 900 ist schon bei der Pflanzaktion deutlich erkennbar.

Sobald erste Knospen aus dem Boden ragen, soll ein Maschendrahtzaun für Sicherheit sorgen. Die Kaninchen in unmittelbarer Nachbarschaft sollen sich nicht am Blütenteppich gütlich tun. Aber einfach so 5000 Frühblüher auf der Jubiläumszahl 900 auszupflanzen, ist nicht der Plan der Laga-erfahrenen Kamp-Lintforter. Gepflanzt wird nach Plan. Eine akribische Liste zum Farbenspiel von Lila, Hellblau und Rot sowie der Blühdauer steckt dahinter, wonach sich klösterlicher Boden in entsprechendem Gewand präsentiert. Neben Lila, stellvertretend für die Kirche, stehen die Farben Hellblau für die bodenkultivierenden Tätigkeiten der Zisterzienser und Rot für Kamp-Lintfort.