Stadtwerke Kamp-Lintfort feiern Jubiläum : „25 Jahre im Zeichen der Energiewende“

(v.l.) Theodor Heming, Andreas Kaudelka und Frank Rattmann blicken im Interview mit dem Grafschafter auf 25 Jahre Stadtwerke Kamp-Lintfort zurück Foto: Norbert Prümen

Interview Kamp-Lintfort Die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH feiern in diesem Jahr Jubiläum. Seit 1997 sichern sie durch den Ausbau der Wasser-, Strom-, Gas- und Fernwärmenetze nicht nur die Versorgung in Kamp-Lintfort, sondern schaffen damit auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Energiewende.

Anfang 1997 wurden die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH gegründet. In dieser Zeit änderte sich der Strommarkt rasant. Auch heute steht die Energie- und Wasserwirtschaft vor neuen Herausforderungen. Versorgungssicherheit und der kontinuierliche Ausbau des Versorgungsnetzes der Stadtwerke und Stadtwärme sind dabei wichtige Themen. Die Stadtwerke planen pro Jahr für Investitionen rund 3,8 Millionen Euro ein. Der Investitionsbedarf wird noch steigen, da in Kamp-Lintfort gewaltige Aufgaben anstehen. Geschäftsführer Andreas Kaudelka, sein designierten Nachfolger Frank Rattmann und Theordor Heiming, Geschäftsführer der Stadtwärme Kamp-Lintfort, im RP-Interview.

Die Energiewende verändert die Energiewirtschaft. Fossile Brennstoffe, die viel CO 2 erzeugen, wie Steinkohle oder Erdöl, werden durch Brennstoffe ersetzt, die weniger CO 2 entstehen lassen, zum Beispiel Erdgas oder Biomethan. Oder sie werden durch regenerative Energien, wie Strom aus Photovoltaikanlagen oder Windrädern, ersetzt.

Info 1996 Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort beschließt am 25.6.1996, die Stadtwerke zu gründen. Der Eigenbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort, das Wasserwerk Kamp-Lintfort, wird in eine GmbH umgewandelt und heißt nun „Stadtwerke Kamp-Lintfort“. 1997 Die 1996 gegründeten Gesellschaften werden verschmolzen und führen den Namen „Stadtwerke Kamp-Lintfort“. Die Stadt Kamp-Lintfort ist mit 51 Prozent Mehrheitseigentümer. Geschäftsführer wird der ehemalige Werkleiter des Wasserwerks Kamp-Lintfort, Karl Paulini. Das Unternehmen übernimmt die Strom-, Gas- und Wasserversorgung vor Ort. Die Stadtwerke haben ihren Sitz an der Ecke von Moerser Straße und Kamperdickstraße. 1998 Die Stadtwerke ziehen in ihr neues Verwaltungsgebäude mit Kundenzentrum an die Wilhelmstraße 1a. 2001 Stadtwerke übernehmen die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung in Rheurdt. 2007 Die Stadtwerke integrieren mit dem Kauf der Wärmeversorgung Kamp-Lintfort GmbH und der SKW Steinkohlen-Wärme GmbH die Fernwärme­versorgung als weitere Sparte in das Unternehmen. 2009 Die Gesellschaften Wärmeversorgung Kamp-Lintfort GmbH und SKW Steinkohlen-Wärme GmbH werden zur Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, verschmolzen. Geschäftsführer werden Theodor Heming und Frank Rattmann. 2011 Andreas Kaudelka löst Karl Paulini als Geschäftsführer ab. 2013 Die Stadtwerke erstellen einen digitalen Wärmeatlas für das Stadtgebiet. Er ist Grundlage einer konsequenten Ausbaustrategie der Fernwärme- und Gasnetze mit dem Ziel, einen deutlichen Beitrag zur CO 2 - Minderung zu leisten. 2014 Die Stadtwerke Kamp-Lintfort werden Gesellschafter der Windpark Jüchen GmbH & Co KG. 2019 Die Stadtwerke werden Partner im Projekt Citysens. Das Projekt rund um die digitalisierte „Smart City“ ist ein wichtiger Faktor für die künftige Stadtentwicklung. 2022 Frank Rattmann löst Andreas Kaudelka als Geschäftsführer ab. Die Stadtwerke Kamp-Lintfort sind ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, haben 65 Mitarbeiter, davon drei Auszubildende. Mit einem Umsatz von 45 Millionen Euro zählen sie zu den Stadtwerken mit mittlerer Größe.

Andreas Kaudelka Die Netze müssen fit für die Energiewende gemacht werden. Der Netzausbaubedarf beim Strom wird daher in den kommenden Jahren nochmals steigen. Die steigenden, volatilen, also schwankenden, Strommengen aus den erneuerbaren Energien und die stetig wachsende Anzahl der E-Autoladepunkte, aber auch der steigende Leistungsbedarf von Gewerbebetrieben, stellen die Netzbetreiber vor große Herausforderungen. Es geht vor allem darum, die Stromversorgung stabil zu halten. Hier müssen auch noch weitere Fortschritte bei der Digitalisierung und intelligenten Netzsteuerung erzielt werden. Auch wir setzen auf erneuerbare Energien und sind an einem Windpark in Jüchen im Rheinkreis Neuss beteiligt.

Wie sieht es mit dem Gasnetz aus?

Kaudelka Auch das Gasnetz wurde kontinuierlich ausgebaut. Eines der größten Bauvorhaben war das 2005 abgeschlossene Modernisierungs­programm in der Altsiedlung mit der Erneuerung des Strom- und Wassernetzes sowie dem Aufbau eines Gasversorgungsnetzes. In den letzten Jahren haben wir dann die Gebiete in Kamp, Kamperbrück und am Dachsberg an das Gasnetz angeschlossen. Erdgas ist von den fossilen Energieträgern der umweltfreundlichste. Es entsteht viel weniger CO 2 , wenn Erdgas verbrannt wird, als wenn Erdöl oder Kohle verbrannt werden.

Es entsteht noch weniger, wenn Fernwärme ins Netz gelangt …

Theodor Heming Unsere Fernwärme ist ja besonders umweltfreundlich, da kaum zusätzliches CO 2 bei der Energieerzeugung anfällt. Wir beziehen sie aus der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof. In den letzten Jahren haben wir das Fernwärmenetz kontinuierlich ausgebaut. Eine große Baumaßnahme war der Anschluss von Gebäuden der Wohnungsbaugesellschaft Grafschaft Moers am Tor Ost. Hierzu wurde eine Transportleitung vom „Alten Rathaus“ entlang der Moerser Straße verlegt. In den nächsten Jahren wollen wir versuchen, gerade in diesem Bereich weitere Hauseigentümer für die Fernwärme zu gewinnen. Eine positive Entwicklung können wir auch für das Rathausquartier feststellen. Fast alle Gebäude konnten wir an unser Netz anbinden. Auch die sanierten Bestandgebäude des Bergwerkes an der Friedrich-Heinrich-Allee, die wir früher schon mal versorgt haben, sind mittlerweile wieder angeschlossen.

Ein Bestandsgebäude, das Maschinenhaus, belegen Sie...

Heming Im Maschinenhaus, das mitten auf dem Bergwerksgelände liegt, befindet sich eines unserer Heizwerke. Das springt ein und deckt die Spitzenlast ab, wenn im Winter viel Fernwärme benötigt wird oder wenn bei der Müllverbrennungsanlage die Öfen für Wartungsarbeiten stillstehen. Es gibt Überlegungen, das Heizwerk zu verlagern, damit in diesem Bereich Wohnungen gebaut werden können. Diese große Aufgabe liegt noch vor uns. Auch gibt es bereits Gespräche mit dem Investor, die Neubauten ans Fernwärmenetz anzuschließen.

Wie sieht es mit dem Wassernetz aus?

Frank Rattmann Das Wassernetz wird kontinuierlich erneuert. Als großes Projekt steht die Sanierung der in die Jahre gekommenden Behälteranlage an, mit den zwei je 3000 Kubikmetern fassenden Wasserspeichern an der Ecke von Friedrich-Heinrich-Allee und Kattenstraße. Das Thema Wassersicherstellung bekommt zunehmend Bedeutung, da in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels vermehrt erhöhte Spitzen beim Wasserverbrauch gemessen wurden. Um dann auch noch bei Störfällen eine sichere Versorgung zu gewährleisten muss die Leistungsfähigkeit von Pumpstationen und Verbundsystemen im Blick behalten werden. Zeitnah wird daher eine neue, leistungsstärkere Trafostation im Wasserwerk eingebaut. Das erlaubt, die Pumpleistung zu erhöhen, um auch Ausfälle und Spitzen im Netz des Wasserverbund Niederrheins, zu dem auch wir gehören, kompensieren zu können.

Wenn Sie zurückblicken, wie sind die Stadtwerke zum 25- jährigen Jubiläum aufgestellt?

Kaudelka Ich habe bereits 1987 begonnen für das damalige Wasserwerk zu arbeiten, also zehn Jahre bevor die Stadtwerke gegründet wurden. Über die Wasserversorgung bin ich so zu den Stadtwerken gekommen und von Anfang an dabei. Nun übergebe ich die Leitung der Stadtwerke an meinen langjährigen, geschätzten Kollegen Frank Rattmann. Die Wahl meines Nachfolgers steht auch für den Wunsch der Gesellschafter, eine Kontinuität bei der Führung unseres Unternehmens zu gewährleisten. Es hat mir sehr viel Spaß und Zufriedenheit bereitet, hier zu arbeiten. Die Arbeit mit dem Team hat mir immer gut gefallen. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein gutes Gefühl, auf 25 Jahre bei den Stadtwerken zurückblicken zu können.

Rattmann Mit der lokalen Verbundenheit, einem qualifizierten und gut aufgestellten Team sowie einer hohen Veränderungsbereitschaft sehe ich uns da auch für die Zukunft gut aufgestellt. Wir sind ein robustes und wirtschaftlich solides Unternehmen mit inzwischen 65 Mitarbeitern. Wir bilden auch aus und haben jeweils eine Auszubildende oder einen Auszubildenden im Jahr, die Industriekaufleute werden.

25 Jahre lang sind die Stadtwerke auch als Sponsor aufgetreten, haben unter anderem das Kindermusikfestival Kloster Kamp, die Handballerinnen des TuS Lintfort oder den Seniorenkarneval unterstützt.

Kaudelka Wir sehen uns da als ganzheitlichen Versorger, nicht nur bei Energie und Wasser, sondern eben auch bei der Unterstützung anderer Belange, die unsere Stadt lebenswerter machen. Die Stadtwerke haben beim Sponsoring und Spenden die Schwerpunkte Kultur, Bildung, Sport und Soziales. Dabei liegen uns die Nachhaltigkeit und die Nachwuchsförderung in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern besonders am Herzen. Zum Beispiel fördern wir die Kinderuni und das Grüne Klassenzimmer. Wenn Vereine etwas brauchen, wenden sie sich an uns, beispielsweise wenn ein besonderes Ereignis oder ein Fest ansteht. Wenn wir können, helfen wir. Oft auch mit kleinen Dingen, zum Beispiel einem Trikotsatz. Für mich persönlich ist auch wichtig, dass so langjährige und stabile Partnerschaften in vielen Bereichen entstanden sind. Ein Beispiel: Als der TuS Lintfort aus der zweiten Damen-Bundesliga abgestiegen ist, sind wir Sponsor geblieben. Die Handballerinnen sind wieder aus der dritten Liga in die zweite aufgestiegen. Dort spielen sie schon seit vier Jahren. In der Saison 2020/2021 haben sie sogar ganz oben mitgemischt.

Ist zum 25-jährigen Jubiläum eine große Veranstaltung geplant?