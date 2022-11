Weihnachten in Kamp-Lintfort Adventsmarkt Kamp findet wieder statt

Und für ein kleines musikalisches Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. Wie Bettina Bachus berichtet, spielen am dritten Adventssonntag ab 14 Uhr die Posaunenbläser Hoerstgen und die Jagdhornbläser. Für den Adventssamstag ist eine Musikgruppe geplant, die sich unter das Publikum mischt und für weihnachtliche Stimmung sorgt. Es sei nicht leicht gewesen, sagt Bettina Bachus, Beschicker für die 30 Hütten zu finden. Das sei zum einen der Corona-Pandemie geschuldet, habe auch damit zu tun, dass der Adventsmarkt am Kloster Kamp rein ehrenamtlich veranstaltet werde und die Erlöse für einen gemeinnützigen und karitativen Zweck gedacht seien. Der Adventsmarkt der St.-Josef-Brunderschaft feiert in diesem Jahr sogar ein kleines Jubiläum. Vor 20 Jahren fand er zum ersten Mal auf dem Kamper Berg statt. „Wir haben als Bruderschaft in dieser Zeit viel bewegt. Wir konnten 200.000 Euro für gemeinnützige Zweck spenden – zum Beispiel in Indien und Moldawien.“ Wohin die eingenommenen Erlöse in diesem Jahr gehen sollen, steht noch nicht fest. „Das entscheiden wir am Donnerstag in der Vorstandssitzung“, betont die Schriftführerin. Der Aufbau des Adventsmarkts startet am Donnerstag vor dem dritten Advent.