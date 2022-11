Theater für Kinder in Moers : Herr Rapunzel und der Rollentausch

Moers Thorsten Bihegue inszeniert eine moderne Version des Grimm’schen Märchens Rapunzel für das Moerser Schlosstheater: lustig, turbulent und frech. Premiere ist am 27. November. Warum Rapunzel in dieser Inszenierung ein Herr ist.

„Das Märchen ist ja schon ein bisschen bekloppt“, sagt Thorsten Bihegue schmunzelnd. „Da wird nach einer halben Seite ein Menschenkind für Feldsalat eingetauscht. Ich finde, die Fallhöhe ist sehr groß.“ Der Regisseur, der das Märchen für die Moerser Inszenierung einmal richtig umgekrempelt hat, ging in seinen Überlegungen von der Frage aus, wie man diese Geschichte heute erzählen kann. Und das geht am besten, wenn man Theater-Stereotypen und die althergebrachten Grenzen im Kopf aufbricht. „Kinder können das ganz gut“, sagt Bihegue, dessen „Rapunzel“ aber ein Theaterstück für alle Menschen sein soll, also nicht nur für die Fünfjährigen, sondern auch für Ältere. „Ich möchte die Erwachsenen ebenso fordern wie die Kinder.“ In der Moerser Inszenierung ist Rapunzel zur Premiere auf jeden Fall ein Herr: Es spielen die Schauspieler Georg Grohmann und Roman Mucha. Ab der dritten Vorstellung steigt Joanne Gläsel für Roman Mucha ein. Bei Thorsten Bihegue trägt Rapunzel zwar langes Haar, für einen Zopf reicht es aber nicht. Auch der Turm, in den die Hexe das Mädchen im Alter einschließt, sieht eher wie eine Litfasssäule aus. Das Bühnenbild im katholischen Jugendheim wirkt wie ein Scherenschnitt mit Haus, Zaun, Bäumen und Turm.

Hier tut sich ein Spiel im Spiel mit rasantem Rollentausch auf. Der Regisseur erzählt Rapunzel nicht eins zu eins. Er lässt die Schauspieler darüber streiten und diskutieren, wer denn nun welche Rolle spielt und wie die Geschichte abzulaufen hat. Das kennen Eltern bestimmt aus vielen Kinderzimmern und von Spielplätzen. Da erleben die Zuschauer so manches Ränkespiel – zumal Rapunzel bei Bihegue als Heldin ganz und gar nicht bereit ist, in einem Turmzimmer zu warten, bis es in den Zeitplan irgendeines Prinzen passt, sie zu befreien. Sie/Er versucht, der bösen Hexe auf eigene Faust zu entkommen und erlebt dabei so einige haarsträubende Abenteuer. „Ich mag den Rollentausch, aber auch das Zusammenspiel von Jung und Alt“, sagt der preisgekrönte Regisseur. Für sein Theaterstück „Nervt!“, eine Co-Produktion mit dem Jungen Schauspielhaus Bochum, erhielt er dieses Jahr den „Kaas & Kappes“-Autorenpreis. Ein pädagogisches, didaktisches Ziel verfolge er in seinen Inszenierungen nicht, sagt er, die Zuschauer sollen sich aber in ihrer eigenen Realität auch im Stück wiederfinden. Der gebürtige Oberhausener studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim sowie „Performance Writing“ in England. Bihegue arbeitet als Regisseur regelmäßig an NRW-Theatern, unter anderem in Dortmund und Bochum. Und er weiß die Dynamik, die ein junges Publikum ins Spiel bringen kann, sehr zu schätzen. Die Schauspieler wollen mit Improvisation, Gesang und viel Humor darauf reagieren.