Karneval in Kamp-Lintfort : Prinz Frank I. führt die Jecken durch das Jubiläumsjahr des KKV

Kamp-Lintfort Frank I. und Nicole II. wurden am Samstagabend proklamiert. Sie führen die Narren durch eine Session, in der der Kamp-Lintforter Karnevalsverein von 1979 sein jeckes Jubiläum feiert.

Das Zepter wurde ihm vom Bürgermeister Christoph Landscheidt überreicht, weil er in der fünften Jahreszeit die Hochschulstadt repräsentiert. „Mein Vater hat 20 Jahre lang versucht, mich in den Karnevalsverein zu bekommen“, sagte der Prinz mit einem Schmunzeln, nachdem er die drei Insignien der närrischen Macht erhalten hatte. „Jetzt bin ich Prinz.“ Der Mitarbeiter im Sicherheitsdienst der Messe Düsseldorf ist ein Prinz in einer besonderen Session. Der Kamp-Lintforter Karnevalsverein von 1979 feiert seinen 44. Geburtstag. So haben Frank I. und Nicole II. nicht nur Kindergärten und Senioreneinrichtungen, Vereine und befreundete Karnevalsgesellschaften zu besuchen, sondern stehen auch im Mittelpunkt des Jubiläums, zu dem der KKV am 15. Januar in die Kamp-Lintforter Stadthalle einlädt. Da bleibt nicht viel Zeit für das Motorradfahren und das Campen, die beiden Hobbys des Prinzenpaares.

Neben der Jubiläumsfeier sind die Damen- und die Herrensitzung, die am 11. und 12. Februar im Festzelt am Bendsteg gefeiert werden, Höhepunkte der Session. Ein weiterer Höhepunkt ist der Rosenmontagszug in Rheinberg. Bei der Proklamation am Samstagabend versprach der Prinz, es werde eine „schöne und supergeile Session“, als er von Moderator Tobias Friske nach den Aussichten für die nächste Zeit gefragt worden war. Die Termine: Der KKV lädt am 15. Januar zu seinem 44. Geburtstag zu einer Jubiläumsfeier in die Kamp-Lintforter Stadthalle ein. Die Damensitzung wird am 11. Februar gefeiert, die Herrensitzung am12. Februar, diesmal an einem neuen Standort: dem Zechenparkplatz an der Einmündung des Bendstegs in die Friedrich-Heinrich-Allee. Rosenmontag: Am 20. Februar 2023 startet der Rosenmontagszug, wie in allen ungeraden Jahren, in Rheinberg. Das Prinzenpaar ist mit einem eigenen Wagen dabei.