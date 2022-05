Karneval in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintfort hat ein Prinzenpaar

Frank und Nicole Menssen führen die KKV-Narren als Prinzenpaar durch die nächste Session. Die Karnevalisten freuen sich, nach zwei Pandemie-Jahren wieder eine Session planen zu können. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Kamp-Lintforter Karnevalsverein (KKV) feiert sein Jubiläumsjahr mit einem eigenen Prinzenpaar. Prinz Frank I. wird mit Prinzessin Nicole II. das Narrenvolk anführen. Auf welche Termine sich die Jecken freuen können.

Der Kamp-Lintforter Karnevalsverein (KKV) bereitet sich auf mit Bedacht auf die Session vor. Ein besonderes Jubiläum, nämlich das 44. Jeckenjahr des KKV, verlangt nach einem besonderen Rahmen. Frank I. und Nicole II. werden das Narrenvolk durch die Session führen. Das Ehepaar Menssen freut sich schon jetzt auf die närrische Zeit. Nicole (50) bringt Erfahrung mit, denn die selbstständige Fußpflegerin war bereits 2019/20 Prinzessin. „Jetzt machen wir es noch mal zusammen“, sagt Nicole.

Berührungen mit dem Karneval hatte Frank Menssen schon seit Kindesbeinen. Seine Eltern, Erna und Hans-Jürgen Menssen, gehörten zur Gründungsriege des KKV. Der Kontakt zum Verein blieb über die Jahre eher locker. Der 57-Jährige, im bürgerlichen Leben als Sicherheitsfachkraft bei der Düsseldorfer Messegesellschaft in Lohn und Brot, hat als Zugbegleiter den närrischen Lindwum flankiert, war im Männerballett aktiv. Nun wird er mit seiner Frau Nicole das höchste Repräsentationsamt übernehmen.

Info Mit Schwung ins Jubiläumsjahr Motto Das KKV-Motto im Jubiläumsjahr lautet „Volle Fahrt voraus. Mit Schwung ins Jubiläumsjahr.“ Im Februar 1979 gründeten 47 Jecken ihren Karnevalsverein. Sigi Thiel und Lotti Grossauer übernahmen die Regentschaft für die Session 1979/80. In den Jahren danach gründete der KKV die Kinder- und Jugendabteilung.

„Wir freuen uns sehr, endlich wieder mit anderen unbeschwert feiern zu können“, sagt das designierte Prinzenpaar, das zugleich auch in den städtischen Farben, in Rot-Weiß-Grün, die Hochschulstadt bei allen offiziellen Veranstaltungen in der Session repräsentiert. Die Kleidung des Königspaares steht daher in guter Tradition. Prinzenführer ist Thomas Stein, der, wenn nötig, vom Präsidenten Armin Linsinger vertreten wird. Der KKV-Motor läuft sich bereits seit März warm.

Nach zwei Jahren der Pandemie, der Absagen und Einschränkungen fand im Frühjahr das erste Treffen der Karnevalisten statt. „Man merkt dann nach dieser langen Zeit, da fehlte was“, sagt Präsident Linsinger. In den Mitgliederreihen stießen die Vorbereitungen auf große Zustimmung, denn kein Corona-Virus konnte an der Gemeinschaft rütteln. „Wir standen untereinander immer in Kontakt und haben uns um unsere rund 180 Mitglieder gekümmert“, so Linsinger. Dennoch, mit Bedacht und Vorsicht geht es an die Planung.

„Aber wir nehmen es gelassen, denn wir wissen heute nicht, was morgen kommt“, so Frank zu den Terminplanungen. Zurück in die Öffentlichkeit mit anderen befreundeten Vereinen geht das Prinzenpaar am Samstag, 27. August, ab 15 Uhr, beim Sommerfest. Treffpunkt ist die Schrebergartenanlage „Zur Erholung“ an der Franzstraße. Am Samstag, 19. November, folgt um genau 19.11 Uhr, die Prinzenproklamation im Josef-Jeurgens-Haus.Die Jubiläumsveranstaltung soll am Sonntag, 15. Januar, als Matinee in der Stadthalle gefeiert werden. Die Damensitzung folgt am Samstag, 11. Februar, die Herrensitzung am Sonntag, 12. Februar. Karnevalsspaß für die Kinder gibt es am Sonntag, 5. Februar. Geplant sind diese Veranstaltungen in einem Festzelt.