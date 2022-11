Neues Programm hat Premiere in Moers : Wie die Diakonie der Mediensucht vorbeugt

Die Präventionsfachkräfte Christoph Olders, Kristina Kaiser und Anika Czymay mit Schulleiter Thomas Urner (schwarzes Sakko) und Monika Lohmann („Bewegen hilft“, weißer Pulli) bei der Vorstellung des Parcours. Foto: Norbert Prümen

Moers Smartphone und Computer sind technische Helferlein mit Suchtpotenzial. Dafür soll ein Parcours Schüler sensibilisieren.

Frage: Wie lange waren Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 19 im Jahr 2020 nach eigener Einschätzung täglich online: 45 Minuten, 1,5 Stunden, fast drei oder über vier Stunden? Die richtige Antwort: Im Schnitt waren es 258 Minuten, also rund 4,3 Stunden. Und wofür wurde das Internet am meisten genutzt? Informationssuche oder Kommunikation? Nein: In erster Linie zur Unterhaltung – mit Musik, Filmen, Videos.

Das und mehr ist zu erfahren bei einem Quiz im Rahmen von „Enter it!“. So heißt ein Programm der Drogenhilfe der Grafschafter Diakonie zur Vorbeugung von Mediensucht. Das Quiz bildet eine von sechs Stationen eines Parcours, an denen Mädchen und Jungen sich unter Begleitung mit ihrem Medienverhalten auseinandersetzen und mit anderen darüber reden können.

Der Medienparcours ist bereits seit 2017 im Kirchenkreis Dinslaken unterwegs. Dank einer finanziellen Unterstützung der Aktion „Bewegen hilft“ konnte die Grafschafter Diakonie den Parcours auch für die linke Rheinseite anschaffen. „Die exzessive Mediennutzung ist ein treibendes Thema“, sagte Kristina Kaiser vom Team der Präventionsfachkräfte der Grafschafter Diakonie. „Wir wollen die Jugendlichen in spielerischer Weise sensibilisieren: Was ist gut, wann entsteht ein Risiko für Mediensucht, was ist kritisch?“ Ab 2023 können Schulen in der Region zwischen Moers und Xanten die Stationen mit Bildern, Videos und Spielen ausleihen. Zum ersten Mal auf der linken Rheinseite kam er jetzt an der Heinrich-Pattberg-Realschule Moers zum Einsatz.

Der Gebrauch von Smartphone und Computer sei nicht zuletzt durch Corona und Homeschooling vorangetrieben worden. „Aber viele Dinge verschwimmen“, sagte Kristina Kaiser. Wo ist die Grenze zwischen einem sinnvollen und einem krankhaften Einsatz der Medien? Es sei schwer, hier die Balance zu halten. Wie das Abgleiten in die Sucht geschehen kann, illustriert eine Station des Parcours. Auf neun Bildern ist zu sehen, wie Benni, anfangs ein fröhlicher, fußballspielender Junge, sich immer mehr seiner Familie entfremdet und schließlich Tag und Nacht daddelnd vor dem Computer hockt. Aufgabe für die Schüler ist es hier, die Bilder in eine Reihenfolge zu bringen und zu überlegen: Wo könnte man eingreifen und was könnte man Benni sagen?