Kamp-Lintfort : Feierstunde für die Stadtwerke

Kamp-Lintfort 1997 wurden die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH gegründet. Seit damals hat sich der Strommarkt rasant geändert. Das Jubiläum fällt in eine Zeit der Zäsur. Im Juni steht der Wechsel in der Geschäftsführung an.

Die Stadtwerke Kamp-Lintfort haben am Donnerstag in einer Feierstunde das 25-jährige Bestehen des örtlichen Energieversorgers mit Gästen begangen. Das Jubiläum fällt in eine Zeit der Zäsur. Im Juni steht der Wechsel in der Geschäftsführung an. Frank Rattmann folgt auf Andreas Kaudelka, der die Stadtwerke viele Jahre lang als Geschäftsführer geprägt hatte. Er geht zum 1. Juni in den wohlverdienten Ruhestand. Die Staffelübergabe erfolgt darüber hinaus in einer für die Energie- und Wasserwirtschaft besonders herausfordernden Zeit. Die energiepolitischen Fragen und Auswirkungen wie die aktuellen Preissteigerungen gehören zu den größten Herausforderungen. Aber auch der Klimawandel, Mobilität, Digitalisierung und die Energiewende sind wichtig Zukunftsthemen.