Besuch aus Brüssel : Europa-Abgeordneter Körner kommt nach Kaarst

Kaarst Die Kaarster FDP erhält am Donnerstag, 14. November, Besuch aus Brüssel: Moritz Körner, Mitglied des Europäischen Parlaments, wird ab 19 Uhr beim Stammtisch der Liberalen dabei sein.

Moritz Körner ist im Europaparlament Mitglied im Haushaltsausschuss, im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und gehört der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China an. Der Abend in Kaarst wird für alle Teilnehmer ein spannender werden mit vielen Fragen und interessanten Antworten. Ebenso freut Moritz Körner sich natürlich auch auf vielfältige und besondere Anregungen zum Thema Europapolitik.

Körner ist seit 2008 Mitglied der FDP und war direkt Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen in Mettmann (bis 2011). 2014 wurde er in den Landesvorstand der FDP in Nordrhein-Westfalen gewählt. Bei der Landtagswahl 2017 zog er über die Liste ins Düsseldorfer Parlament ein und war der jüngste Landtagsabgeordnete zu Beginn der 17. Legislaturperiode. Für die Europawahl wurde Körner auf Listenplatz vier aufgestellt und zog am 26. Mai ins Europäische Parlament ein.