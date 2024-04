Ferienfreizeit in Kaarst Stadtranderholung: Schnell sein lohnt sich

In den ersten vier Wochen der Sommerferien wird sich den Mädchen und Jungen auf dem Gelände des Georg-Büchner-Gymnasiums wieder ein breites Angebot an Spiel und Spaß bieten. „Auf dem Programm stehen wie jedes Jahr wieder Bewegung, Kreativität und Musik. Alles, was Kinder so glücklich macht“, erklärt die Pressestelle der Stadt Kaarst auf Anfrage unserer Redaktion. Es handele sich um eine Draußenveranstaltung, die auch bei Nieselregen stattfinde. Die Kinder sollen ihre Ferien nämlich an der frischen Luft genießen können. Im Fall der Fälle – also bei extremen Wetterverhältnissen – stünde aber die Turnhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung, erklärt die Stadt auf Nachfrage.