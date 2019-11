Haushaltsberatungen in Kaarst : SPD setzt oberste Priorität auf bezahlbaren Wohnraum

Kaarst Die SPD-Fraktion hat bei ihren Haushaltsberatungen den bezahlbaren Wohnungsbau an oberste Stelle gesetzt. „Im abgelaufenen Jahr ist nichts passiert. Der Arbeitskreis Wohnen ist zu keiner Empfehlung gekommen.

Vielmehr wurde die Zeit vertan mit der aufgeworfenen Frage, was heißt überhaupt bezahlbarer Wohnraum“, kritisiert die Fraktionsvorsitzende Anneli Palmen. „Die SPD bringt in den Haushalt ein, dass die Stadt unverzüglich einen Bauträger sucht, der ihr schlüsselfertig ein Gebäude auf dem Bäumchensweg errichtet“, so Palmen.

Neben der Barrierefreiheit des Rathausplatzes in Büttgen ist der SPD auch die Sanierung der Wege auf dem Friedhof in Kaarst ein Anliegen. „Schon bei geringem Regen, sind die Wege kaum noch begehbar. Friert es, so ist der Gang auf den Friedhof überhaupt nicht mehr möglich“, so Palmen: Die SPD beantragt daher die Sanierung der Wege und der Kanalisation. Die Umkleiden an der Sportanlage am Kaarster See sollen nach Meinung der SPD neu gebaut werden. Seit ihrem 50-jährigen Bestehen seien diese nur notdürftig repariert worden.