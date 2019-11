Sprachrohr für Kaarster Radfahrer : Stadt sucht Fahrradbeauftragten zunächst für ein Jahr

Kaarst Die Radwege in Kaarst sind verbesserungswürdig und sollen künftig ausgebaut werden. Das ist sowohl im Klimaschutzkonzept als auch im Mobilitätskonzept verankert. Die Stadt sucht einen Fahrradbeauftragten, über den die Bedürfnisse der Radfahrer in die Verkehrsplanung einfließen.

Er sollte Fachkenntnis im Umgang mit Rechtsvorschriften und Empfehlungen sowie Ortskenntnis mitbringen und gut vernetzt zu Radfahrern oder Radsportgruppen in Kaarst sein. Außerdem sollte er Erfahrungen als Radfahrer haben, über Teamfähigkeit verfügen und kommunikativ im Umgang sein. Kompromissbereitschaft, Flexibilität und Bereitschaft, an Terminen auch kurzfristig teilzunehmen sowie sicherer Umgang mit PC und Internet runden das Profil ab.

Bis zum 22. November können sich Interessenten per Mail an elke.anders@kaarst.de bewerben. In der Ratssitzung am 12. Dezember soll der Fahrradbeauftragte gewählt werden. Dann wird die Verwaltung auch einen Vorschlag unterbreiten, in welcher Form eine Aufwandsentschädigung zu zahlen ist.