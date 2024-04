Überblick über die größten Projekte Wo in Kaarst fleißig gebaut wird

Die Zeiten sind jetzt vorbei, in denen Kinder der Realschule Kaarst in den Pausen so richtig nass wurden: Das Vordach, das den Pausenhof der Realschule vor Regen schützt, war bereits 2020 demontiert worden. Es hatte in der Vergangenheit an Angeboten gemangelt. Im Dezember vergangenen Jahres konnte ein Dachdeckerbetrieb gefunden werden – und die Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen worden. Bei dem Dach-Vorhaben handelt es sich um eins von gleich mehreren Projekten, zu denen es im Hochbauausschuss jetzt einen aktuellen Sachstand zu vermelden gab.