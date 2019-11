Kinderbildungszentrum Büttgen : Kinderparlament übt Demokratie

Die zwölf Mitglieder des Kinderparlamentes des Kinderbildungszentrums Büttgen haben sich am Mittwoch zu ihrer monatlichen Sitzung getroffen. Dort bringen sie stets ihre Vorschläge mit Herzblut und Begeisterung ein. NGZ-Foto: Daniel Elke. Foto: Daniel Elke

Büttgen Einmal im Monat kommt das Kinderparlament des KBZ Büttgen zusammen. Die zwölf Mitglieder beraten dann über die Verbesserungsvorschläge aus Kindersicht. Die Ergebnisse werden im Jugendhilfeausschuss vorgestellt.

Denn die jüngsten Mitglieder des Kinderparlaments des Kinderbildungszentrums (KBZ) Büttgen können noch nicht lesen. Top 3 besteht sogar ausschließlich aus Bildern. Sie machen mit der Bedeutung der „Schatztruhen“ vertraut, die in den sechs Einrichtungen des KBZ stehen. Diese Truhen nehmen die Verbesserungsvorschläge der Kinder auf. Die zwölf Mitglieder des Kinderparlaments – jeweils zwei pro Einrichtung im Alter von fünf bis neun Jahren – kümmern sich ein Mal im Monat bei ihrer dreißigminütigen Sitzung um diese Herzensanliegen oder bringen eigene Vorschläge ein. Und das mit Begeisterung und Herzblut.

Ihr Treffen um 8 Uhr morgens dauert 30 Minuten, für das die Schulkinder frei bekommen. Zu Beginn des Schuljahres wurden die Vertreter des Kinderparlaments neu gewählt – einige Wiederholungstäter sind dabei. Laurenz, Levi und Lina finden ihre Aufgabe einfach toll: „Es ist cool und macht Spaß, anderen zu helfen!“ Lina hat sogar „Wahlkampf“ gemacht: Sie habe erklärt, dass sie wieder antrete und damit Stimmen sammeln können. Jedes Kind fertigte einen Steckbrief mit Foto und persönlichen Informationen an, der in der Einrichtung aufgehängt wird. „So wissen auch die Eltern Bescheid, wer ihre Kinder vertritt“, erklärt Martina Bläser vom Jugendamt der Stadt Kaarst. Sie führt Protokoll während der Sitzungen und unterbreitet die Ergebnisse dem Jugendhilfeausschuss. Das Kinderparlament besteht seit fünf Jahren und die Kinder erzählen stolz von durchgesetzten Projekten: Die den Fußballplatz umgebenen Sträucher wurden beschnitten – „Wir müssen nämlich sonst immer die Bälle in den Dornen suchen“, sagt Laurenz treuherzig.