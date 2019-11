Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Büttgen : Carl-Wilhelm Bienefeld tritt zurück

Kaarst Der Vorsitzende des Ortsverbandes Büttgen hat sein Amt niedergelegt. Auf der Klausurtagung der Union war der Rücktritt aber kein Thema.

Am Wochenende traf sich die Union in Rees (Niederrhein) zu ihrer Klausurtagung, dort war Bienefelds Rücktritt aber kein Thema. Dafür diskutierte die CDU-Fraktion über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2020. Gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand sprach die CDU über laufende Bauprojekte. Im Jahr 2020 soll mit dem Bau der Kita an der Birkhofstraße und der OGS an der katholischen Grundschule begonnen werden. Zudem soll der Bau der Rettungswache an der Erftstraße und die Sanierung des Albert-Einstein-Forums abgeschlossen werden. Mit der Gesamtschule und dem Neubau der Grundschule Stakerseite sowie diversen Sporthallensanierungen blieben aber noch viele Projekte auf der Agenda. Die CDU will daher mehr Mitarbeiter im Bereich der Gebäudewirtschaft einstellen.