Haushaltsbegleitausschuss in Kaarst : Wohnraum: FDP bringt Bauverein ins Gespräch

Kaarst Der Bedarf an Wohnraum in der Stadt Kaarst steigt stetig an. In einem Haushaltsbegleitbeschluss fordert die FDP-Fraktion nun die Verwaltung dazu auf, sich Gedanken darüber zu machen, ob sie sich zur Schaffung von Wohnraum einem Bauverein oder einer Baugenossenschaft anschließen könnte oder gar einen eigenen Bauverein gründen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dadurch könnte der steigende Wohnraummangel nachhaltig bewältigt werden, schreiben die Liberalen in ihrem Antrag. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2020 Möglichkeiten zu eruieren und dem Hauptausschuss konkrete Vorschläge vorzulegen.

Es sei eine gesellschaftspolitische Aufgabe in einer Kommune, Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen, so die FDP. „So sollte auch die Stadt Kaarst einen wichtigen Beitrag zu stabilen Wohnraumverhältnissen in den Stadtteilen leisten“, steht in dem Antrag geschrieben. Attraktive Quartiere sollen dazu beitragen, dass sich die Menschen in ihren Stadtteilen wohlfühlen – und bezahlbar soll der Wohnraum natürlich auch sein. „Der demografische Wandel stellt unsere Gesellschaft und damit auch unsere Stadt vor neue Herausforderungen“, heißt es weiter. Vor allem die Altersstruktur in Kaarst sorge dafür, dass die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen immer weiter steige. Ein Bauverein könnte dabei helfen, die Bedarfe zu erfassen und die Stadt bei Planungen und dem Bau von Wohnungen sowie bei deren Verwaltung helfen. Davon könnten auch junge Familien profitieren. „Auch gemeinsam Wohnformen für Jung und Alt unter einem Dach“ werden laut FDP immer wichtiger.

Das gelte für Menschen, die schon immer in der Stadt Kaarst gelebt haben genauso wie für Zugezogene, die auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum sind. Kaarst liegt im Speckgürtel von Düsseldorf und ist ein beliebtes Ziel vor allem für junge Familien, die sich hier niederlassen wollen.

(NGZ)