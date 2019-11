Rassegeflügelschau in Vorst : Das große Schnattern, Gackern und Krähen in Vorst

Das große Schnattern, Gackern und Krähen in Vorst

Rassegeflügelschau in Vorst

Vorst Der Rassegeflügelzuchtverein Büttgen 1923 e.V. richtete am Wochenende im Fahrradkeller des Georg-Büchner-Gymnasiums die Kreisverbandsschau aus. 233 Tiere buhlten um die Gunst der Juroren, krähten, gurrten, gackerten und schnatterten.

Die Cochin-Henne von Hubert Münchrath aus Bergheim und die Taube von Yavuz Cenqiz aus Neuss wurden zu den schönsten Tieren der Ausstellung gekürt. Sie brachten es jeweils auf 97 Punkte. Bei den Erwachsenen lag keiner der Aussteller ganz vorne, ganz anders bei den Jugendlichen: Anton Klother (12) holte mit seinen Deutschen Zwerg-Lachshühnern die Landesverbandsjugendmedaille. Er stammt aus einer alteingesessenen Geflügelzüchterdynastie. Sein Großvater Heinrich Klother, der den Vereinsvorsitz einst von Karl Junkers übernommen hatte, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Und sein Vater Andreas Klother (45) ist in diesem Jahr zum Vorsitzenden gewählt worden. Anton stellt bereits seit seinem sechsten Lebensjahr Tiere aus – Jugendliche wie er sind die Hoffnungsträger der Geflügelzüchter. „Die Tiere hat er bei seinen Großeltern in Holzbüttgen und nach der Schule macht er immer einen kurzen Abstecher zu seinen Tauben – der Zeitaufwand hält sich in Grenzen“, verriet Andreas Klother.