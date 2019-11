Kaarster Band spielt Balladenkonzert : Experiment von „in between“ geglückt

Die Kaarster Band „in between“ hat erstmals ein Balladenkonzert aufgeführt. Die Zuschauer im Vorster Pfarrzentrum fanden es gut. Foto: Bärbel Broer

Vorst Die Kaarster Band hat erstmals ein Balladenkonzert gegeben. Die rund 200 Zuschauer waren begeistert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

Das Konzept ist aufgegangen. Statt rockiger, unbestuhlter Konzerte wagte die Kaarster Band „in between“ ein Experiment. Unter dem Motto „Stories taken from life“ hatten die drei Musiker Kalla Roeder (Gesang und Gitarre), Mark Koll (Keyboard) und Markus Schillings (Drums) erstmals ein Balladenkonzert auf die Bühne gebracht. Unterstützt wurden sie von den Sängerinnen Tamara Jäger und Alissa Mensah, Ulrich Theisen und Inna Kudrjasov an ihren Geigen sowie Uli Ladleif am Cello. Jannik Steudtner spielte Gitarre, Jochen Fiedler Bass und Andreas Bär Saxophon.

Das Ambiente war passend: Die Tische im Gemeindesaal des Pfarrzentrums St. Antonius in Vorst weiß eingedeckt, Kronleuchter eigens für das Konzert an den Decken montiert und dazu gab es Pasta und Wein. Dafür hatten Michael Schreinermacher vom „Alten Rathaus“ und sein Team gesorgt. Die rund 200 Besucher im ausverkauften Gemeindesaal genossen sichtlich den Abend mit lyrischen und leisen Liedern.

Schon nach den ersten beiden Songs schwelgten die ersten Gäste mit geschlossenen Augen, andere wiegten im Takt der Musik und so manches Pärchen rückte näher aneinander. Zeitgleich verloren die Musiker auf der Bühne sichtlich ihre anfängliche Anspannung. „Wir waren schon aufgeregt, ob das Konzept aufgehen wird“, verriet Mark Koll in der Pause. Doch zu dem Zeitpunkt war längst klar: Es funktionierte nicht nur, sondern der Abend mit anspruchsvollen Liedern in gemütlicher Atmosphäre begeisterte.

Viele bekannte Songs waren darunter wie Billy Joels „Just the way you are“, „Someone saved my life tonight“ von Elton John oder „Bright Eyes” von Simon and Garfunkel. Aber auch so manches eher unbekanntere Stück wie „You‘re gonna look good in blues“ von Tony Joe White – eine jener Balladen, bei der besonders in den Instrumentalpassagen deutlich wurde, wie groß das musikalische Talent war, das da auf der Bühne stand.