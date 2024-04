Conrad Kreuels wiedergewählt Kontinuität an der Spitze der Jungen Union Kaarst

Conrad Kreuels zeigt sich seiner Auffassung nach besonders erfreut darüber, dass sich immer mehr junge Menschen für das politische Geschehen in Kaarst interessieren. Er interpretiert dies als Ausdruck dessen, dass viele junge Menschen sich in Kaarst für das kommunalpolitische Geschehen interessieren „und in Teilen auch in der Verwaltungsspitze noch Luft nach oben sehen, was die Zukunftsfähigkeit der Stadt Kaarst für Jugend angeht“. Kreuels ist davon überzeugt, dass die Jugend Einfluss auf die Gestaltung und Zukunft der Stadt Kaarst nehmen sollte und kann.