Politik in Mönchengladbach : Ein Parlament für Jugendliche

Mönchengladbach Mönchengladbach soll ein Gremium zur Mitbestimmung der Jugend einrichten. Verwaltung soll jetzt ganz konkret aufzeigen, welche Kompetenzen und Macht es haben könnte und wie es organisiert wird.

Zu einem ähnlichen Entschluss hatte sich die Politik noch vor vier Jahren nicht durchringen können. Dennoch arbeitet seit einiger Zeit das Projekt „youthbeyond“ daran, Jugendliche in der Stadt zu mehr Mitbestimmung zu bewegen und damit auch für Politik zu begeistern. In Mönchengladbach hat es bisher auch deshalb Vorbehalte gegeben, weil die Sorge bestand, dass in einem solchen Parlament viel diskutiert und beschlossen werden kann, was dann aber kaum Auswirkungen hat – weil letztliche Entscheidungen eben immer beim Stadtrat oder dem betreffenden Fachausschuss liegen.

Jugendparlamente gibt es etwa in Bottrop, Oberhausen, Hattingen und Jülich. Dort entsenden Schulen Delegierte in die Parlamente. In Düsseldorf gibt es hingegen einen Jugendrat, der alle drei Jahre von den Düsseldorfer Kindern und Jugendlichen gewählt wird und der wiederum Vertreter in beratender Funktion in Ratsausschüsse schickt. Der Jugendrat beansprucht in der Landeshauptstadt für sich, dass ohne seine Stimme der Skatepark Eller nicht gebaut worden wäre, es keine Pfandringe an Mülleimern in der Innenstadt gäbe oder Düsseldorf nicht den Klimanotstand ausgerufen hätte.