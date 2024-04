Kabarett in Kaarst „Storno“-Debüt erst auf der Abschiedstour

Harald Funke, Jochen Rüther und Thomas Philipzen sind unter dem Namen „Storno“ seit 2005 mehr als 2000 Mal gemeinsam aufgetreten. Ihr Programm besteht aus den Zutaten politische Satire, Komik und Musik. Jetzt sind sie auf Abschiedstour, wollen in der bestehenden Zusammensetzung nicht mehr auf die Kleinkunstbühnen dieser Republik. Und beinahe hätten sie etwas Wichtiges vergessen: Einmal in Kaarst aufzutreten. Am Samstag war es dann aber endlich doch soweit.