Mitgliederversammlung im Sportforum Büttgen : CDU-Mitglieder wählen Christian Horn zum neuen Vorsitzenden

Der neue CDU-Vorstand: Elke Bong, Christian Horn und Guido Otterbein (v.l.). Foto: Stephan Seeger

Büttgen Der CDU-Stadtverband Kaarst-Büttgen hat am Donnerstag im Sportforum Büttgen einen neuen Vorsitzenden gewählt. Christian Horn hat sich gegen Guido Otterbein durchgesetzt und führt nun die größte Kaarster Partei an.

„Ja, ich nehme die Wahl an“ – mit diesen Worten bestätigte Christian Horn seine Wahl zum neuen Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Kaarst-Büttgen. Der 45-Jährige hat das Vertrauen der 96 stimmberechtigten Mitglieder erhalten und sich mit 59 Stimmen gegen Guido Otterbein (35) durchgesetzt. Eine Stimme war ungültig. Bereits bei ihren Vorstellungen haben beide erklärt, jeweils Stellvertreter des anderen im neuen Vorstand zu sein. Elke Bong komplettiert als weitere stellvertretende Vorsitzende den neuen CDU-Parteivorstand.

Christian Horn, verheirateter Rechtsanwalt und Vater eines fünfjährigen Sohnes, tritt damit die Nachfolge von Lars Christoph an, der nach seiner Niederlage bei der Bürgermeister-Stichwahl im Oktober des vergangenen Jahres zurückgetreten war. Damit endet eine schier endlose Zeit von acht Monaten ohne echten Vorsitzenden. Kommissarisch hatte zuerst Hans-Georg Schell den Vorsitz übernommen, kürzlich wurde er von Volker Begas abgelöst, der auch die Mitgliederversammlung leitete.

Bei seiner Vorstellung, der auch das CDU-Bundestagsmitglied Ansgar Heveling lauschte, der der Einladung der Christdemokraten gefolgt war, erklärte Horn, dass er die aufgeheizte Stimmung innerhalb der CDU, die im vergangenen Jahr aufgekommen war, abkühlen und die Partei wieder zusammenführen will. Er ist sich der Aufgabe, eine Partei zu führen, die erstmals in der Geschichte der Stadt keinen Bürgermeister stellt, durchaus bewusst. Doch die CDU „ist die letzte verbliebene Volkspartei und die letzte verbliebene Kraft in Kaarst“, sagte Horn.

Als Vorsitzender will er auf Teamarbeit setzen und dafür sorgen, die Ziele aus dem Parteiprogramm zu erreichen. „Das schaffen wir nur, wenn wir geschlossen und solidarisch auftreten. Nur, wenn wir Schulter an Schulter stehen, schenken uns die Wähler ihr Vertrauen“, so Horn. Zudem will der neue Parteichef Gespräche mit den CDU-Mitgliedern führen, die seit dem internen Streit rund um die Ereignisse der Kommunalwahl nicht mehr miteinander sprechen. „Wir müssen innerparteilich wieder zueinander finden und als Vorstand nach Wegen suchen, das zu ermöglichen“, erklärte Horn.