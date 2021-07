Regelung beschlossen : Finanzielle Entlastung für Kaarster Eltern

Kaarst Für die Monate März bis Mai übernimmt die Stadt Kaarst 50 Prozent der Elterngeldbeiträge. Für Februar erlässt die Stadt die komplette Beiträge.

Endlich herrscht für die Eltern im Hinblick auf die Zahlungen der Kita- oder OGS-Gebühren Klarheit. Der Rat der Stadt Kaarst hat in der vergangenen Woche die Regelungen zum Verzicht auf Elternbeiträge für die Betreuung in der Kindertagespflege, den Kindertageseinrichtungen und der Ganztagsbetreuung beschlossen.

Demnach verzichtet die Stadt auf die vollen Beiträge für den Monat Februar – für die Monate März bis einschließlich Mai wird der Beitrag nur zu 50 Prozent erhoben. Der bisher gestoppte Zahlungslauf für den Monat Juni wird in den kommenden Tagen nachgeholt. Das gilt auch für die Eltern, die ihre Kinder in die sogenannte „Notbetreuung“ geschickt haben. „Damit orientieren wir uns an den Vorgaben der Landesregierung, die eine entsprechende Regelung mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart hat“, sagt der Erste Beigeordnete der Stadt Kaarst, Sebastian Semmler. Die Stadt verzichtet durch diesen Beschluss auf rund 576.000 Euro. Die dadurch entstehenden Kosten werden durch das Land und die Stadt kompensiert.