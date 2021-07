Kaarster Kulturamt stellt Programm für 2022 vor : Kabarett zieht zurück ins „Wohnzimmer“

Kaarst Das Kabarettprogramm der Stadt kehrt nach den Ferien ins Albert-Einstein-Forum zurück. Für 2022 sind rund 70 Veranstaltungen mit 200 bis 250 Zuschauern geplant – erwartet werden unter anderem Jürgen von der Lippe, Jürgen Becker und Guildo Horn.

Nach den Sommerferien kehrt das Kaarster Kabarettprogramm in sein „Wohnzimmer“ zurück. In den kommenden Tagen wird im Albert-Einstein-Forum die Theaterbestuhlung aufgebaut, der Kulturausschuss am Mittwochabend war vorerst die letzte politische Sitzung in diesen Räumlichkeiten. Bald treten hier wieder Comedians, Kleinkünstler und Musiker auf – sofern es die Pandemie zulässt. Am 20. August soll es wieder losgehen, bis dahin sind nach Angaben von Kulturmanager Dieter Güsgen noch ein paar kleine Baustellen zu erledigen, unter anderem muss an der Lüftungsanlage noch einmal nachjustiert werden. Am Mittwoch wurde das Kabarett-Programm für das Jahr 2022 beschlossen.