Medizinische Fachrichtungen in Radevormwald : CDU hinterfragt Ärzteversorgung

Radevormwald Die CDU-Fraktion hat einen Fragenkatalog an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt. Der Grund: Bei mehreren fachärztlichen Ausrichtungen gebe es in Rade einen Mangel. Dies betreffe vor allem Urologie, Neurologie und Dermatologie.

Die CDU bleibt am Thema dran, denn die ärztliche Versorgung in Radevormwald ist für die Fraktion nicht abschließend behandelt. Eigentlich war im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie ein Sachstandsbericht durch einen Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein vorgesehen, nachdem zuletzt 2017 ein mündlicher Bericht vorgetragen wurde. „Zur Sitzung erhielten die Ausschussmitglieder nur einen schriftlich verfassten Bericht, der nicht mündlich näher erläutert werden konnte. Eine Möglichkeit zur Fragestunde an einen Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung wurde für eine nachfolgende Ausschusssitzung ausdrücklich erwünscht“, teilt Fraktionsmitglied Sebastian Schlüter mit. Grund fürs Nachhaken der CDU: Bei mehreren fachärztlichen Ausrichtungen gebe es in Rade einen Mangel. Dies betreffe die Fachrichtungen Urologie, Neurologie, Dermatologie und Kinder- und Jugendmedizin, wobei sich schon bald ein neuer Kinderarzt in der Praxis an der Rochollstraße niederlassen wird. Dermatologische Behandlungen seien aber nicht nur in Radevormwald ausbaufähig, sondern im gesamten Oberbergischen Kreis. Im Jahr 2020 fanden sich in diesem auf 100.000 Einwohner je 0,0 bis 2,7 ÄrztInnen mit der Fachrichtung Dermatologie. „In nahezu allen Nachbarkreisen ist der Versorgungsgrad hinsichtlich dieser ärztlichen Fachrichtung höher als im Oberbergischen Kreis“, moniert Schlüter. CDU-Ratsherr Sandro Feuerpeil berichtet von verschiedenen Optionen, die geprüft werden und sich somit künftig weitere Ärzte ansiedeln können. Neben allgemeinen verfügbaren Fördermitteln des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung würden schon jetzt viele Städte und Gemeinden gerade in ländlichen Regionen um Mediziner werben. Feuerpeil sieht auch für Radevormwald individuelle Potentiale, um eine Niederlassung attraktiver zu gestalten. Denkbar wären ebenso Ansätze auf Kreisebene, die eruiert werden, heißt es.