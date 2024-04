Bauprojekt in Kaarst Das ist für den Neubau der Grundschule Stakerseite geplant

Klaus Gerdes, Vorsitzender des Hochbauausschusses, sprach von „dem zentralen Bauprojekt in den nächsten zwei Jahren in Kaarst“ und meinte damit den Neubau der Grundschule Stakerseite. Und da tut sich was. Das machte Thomas Wadl von Plan Forward Architekten aus Essen in der jüngsten Sitzung des Hochbauausschusses deutlich. So ist am 17. April der Bauantrag eingereicht worden. Wadl wird die Planung federführend begleiten – eine Planung, die er als „inhaltlich gut“ bezeichnete und auf die er näher eingehen sollte.