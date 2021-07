Engagement in Erkrath : Wechsel bei Feuerwehr-Förderern

Engagement in Erkrath

Erkrath Erkrather Unterstützer wählten eine neue Vereinsspitze und dankte den Vorgängern. Sie waren unter anderem maßgeblich beteiligt am magentafarbenen Einsatzfahrzeug.

Nachdem im Jahr 2020 durch die Pandemie die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath e.V. ausfallen musste, war es nun unter strengen Hygieneauflagen möglich, die Mitgliederversammlung im Schulungsraum des neuen Feuerwehrgerätehauses an der Kreuzstraße durchzuführen.

Neben den Regularien wie Kassenbericht, Entlastung des Vorstandes und Rechenschaftsbericht standen Vorstandswahlen an. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Klaus-Dieter Holst (1. Vorsitzender) und Gunther Klingelhöfer (Kassierer) standen beide aus persönlichen Gründen leider nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der 2. Vorsitzende Dr. Herbert Lichtnecker und der Leiter der Feuerwehr, Guido Vogt, bedankten sich bei den beiden Wegbeleitern, die im Hintergrund mit viel Erfolg die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath und vor allem die Jugendarbeit unterstützt haben. So waren beide maßgeblich an der Umsetzung des magentafarbenen Einsatzfahrzeuges beteiligt, das bundesweit Schlagzeilen machte.